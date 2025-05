Allegri attende il vertice AdL-Conte: tante richieste ma priorità al Napoli

Nell'incontro che andrà in scena tra Antonio Conte e Aurelio de Laurentiis saranno spettatori interessati sia i tifosi del Napoli, che vogliono capire chi allenerà la squadra con lo scudetto sul petto, sia quelli della Juventus, che sperano nel ritorno del tecnico leccese. Non solo: anche Massimiliano Allegri è parte interessata nella vicenda visto che, in caso di fumata nera, è lui l'erede scelto dal patron azzurro per guidare i Campioni d'Italia. Per l'ex bianconero, che già nel 2014 prese l'eredità di Conte alla Juve, pronto un contratto biennale a 6 milioni all'anno più bonus anche se potrebbe esserci anche un'opzione unilaterale a favore del club per un terzo anno.