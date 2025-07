Napoli, Lucca sempre più vicino: operazione da 35 milioni di euro

NAPOLI, SI AVVICINA LUCCA

Ma la campagna rafforzamenti per Conte non finisce qui, c'è il focus sull'attaccante che dovrà completare il reparto con l'uscita definitiva di Osimhen. Si avvicina Lorenzo Lucca per il quale, spiega Matteo Moretto, sarebbe stata trovata la quadra sulla formula: confermata la valutazione da 35 milioni di euro, arriverebbe dall'Udinese in prestito oneroso da 9 milioni di euro più obbligo di riscatto fissato a 26. La rinuncia a Darwin Nunez, per il quale il Liverpool chiede 55-60 milioni, darebbe agli azzurri più margine di manovra a livello economico per chiudere altre operazioni.