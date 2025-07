Osimhen, il Galatasaray tentenna: il Liverpool si inserisce nella trattativa

Gli inglesi monitorano la situazione e stando alle indiscrezioni di Sky Sports vorrebbero sfruttare i tentennamenti del Gala per inserirsi di prepotenza nella trattativa. 75 milioni è un budget a disposizione di Slot che, suo malgrado, deve per forza trovare un attaccante dopo la tragica scomparsa di Diogo Jota. La pista Isak del Newcastle sembra tramontata, troppi i 120 milioni chiesti dai Magpies e allora i campioni d'Inghilterra in carica avrebbero virato su Osimhen, considerati anche i contatti già avviati tra i due club con l'interessamento del Napoli per Darwin Nunez. L'attaccante uruguaiano potrebbe addirittura rientrare nella trattativa, in una formula di scambio tra giocatori.