Napoli, lunedì nuovo contatto col Galatasaray per chiudere la cessione di Osimhen

Che lunedì sia la volta buona? Napoli e Galatasaray avranno nuovi contatti a inizio settimana per arrivare alla chiusura dell'affare Victor Osimhen, l'attaccante vuole fortemente restare in Turchia e il club azzurro vuole accontentarlo ma attende ancora le necessarie garanzie per dare via libera alla cessione impostata così: incassare subito 40 milioni di euro e ricevere gli altri 35 (per arrivare al valore di 75 della cifra, ormai scaduta) in due rate.