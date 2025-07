Osimhen, niente ritiro col Napoli: inviato il certificato medico. Si punta a chiudere col Galatasaray

Mentre in città è stato avvistato De Bruyne per la gioia dei tifosi, in casa Napoli continua a tenere banco l'intricata faccenda che vede al centro Victor Osimhen. I dialoghi con il Galatasaray per la cessione del bomber nigeriano vanno avanti, ma senza le adeguate garanzie economiche il ds Manna non darà il suo ok alla partenza dell'ex Lille. Le basi dell'affare comunque dovrebbero essere le seguenti: 40 milioni di euro subito nelle casse degli azzurri e i restanti 35 (per arrivare al valore di 75 della cifra, ormai scaduta) in due rate.