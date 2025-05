Inzaghi all'Al-Hilal? Allarme Inter che pensa a Fabregas

Ci sono ovviamente dei pro e dei contro in questo tipo di scelta. Si può pensare che l’unico “pro” sia quello del trattamento economico principesco che è stato prospettato all’attuale allenatore dell’Inter. Ma non è tutto qui. Trasferirsi in una parte di mondo così differente rispetto a quella dove viviamo, potrebbe rappresentare anche un allentamento della tensione personale. Soprattutto negli ultimi tempi, in cui c’è stata prima la prospettiva di vincere tutto e poi il rischio di non vincere niente, la resistenza di Inzaghi è stata messa a durissima prova per una serie di fattori, dalle critiche ricevute fino alle polemiche arbitrali che l’hanno visto coinvolto. Sicuramente lavorare in un campionato come quello arabo non comporterebbe questo tipo di sollecitazioni. I “contro” sono legati al cambio repentino di abitudini, ma anche al dover ricominciare un lavoro da zero dopo quattro anni in cui qualcosa di importante è stato costruito, con la prospettiva – in caso di successo nella finale di Monaco – di giocare nella prossima stagione per altri trofei, a cominciare dalla Supercoppa Europea. Tutto questo rimane in sospeso, almeno fino al fischio finale della partita più importante della vita per molti interisti, la finale di Monaco.