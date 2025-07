Osimhen-Galatasaray, la trattativa continua: i turchi dicono sì a clausola anti-Serie A

Va per le lunghe e il finale della lunga telenovela tra il Napoli e il Galatasaray per Victor Osimhen è ancora tutto da scrivere. Secondo fonti turche, il club di Istanbul presenterà un'offerta con garanzie bancarie differenti con cui pagare la clausola di rescissione da 75 milioni di euro ed è disposto ad accettare la richiesta di non vendere il giocatore in Italia nei prossimi tre anni.