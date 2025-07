Sia La Stampa che Tuttosport parlano di suggestione Nico Gonzalez per l'Inter. L'argentino è in uscita dalla Juventus, che conta sulla sua cessione per mettere insieme una somma da reinvestire per i rinforzi (Sancho su tutti), e piace in Arabia Saudita ma al momento non trova conferme l'accostamento ai nerazzurri, che sono concentrati sull'affare Lookman.