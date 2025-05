Napoli-Sudakov, cosa manca per l'accordo con lo Shakhtar

Il Napoli vuole Sudakov ma manca ancora qualcosa per portare il centrocampista ucraino all'ombra del Vesuvio. Lo Shakhtar non accetta sconti per il suo gioiello: la richiesta è di 40 milioni più bonus secondo quanto riportato da Matteo Moretto. La prima offerta del Napoli era di 35 più bonus: la forbice tra domanda e offerta è quindi tra i 5 e gli 8 milioni. Una distanza non incolmabile ma comunque cospicua: Manna dovrà lavorare ancora con il club ucraino per aggiungere il classe 2002 alla mediana partenopea.