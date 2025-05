Massara ha lasciato ufficialmente il Rennes e potrebbe tornare in Serie A

Un primo tassello si è mosso in quello che sembra destinato a trasformarsi in un vero e proprio valzer dei direttori sportivi: Frederic Massara ha ufficialmente lasciato il Rennes a neanche un anno di distanza dalla nomina ma non c'è la Juventus dietro questa scelta nonostante le voci uscite giovedì sera. Il club bianconero infatti ha recentemente confermato la fiducia nel Managing Director Football Cristiano Giuntoli, che costruirà in prima persona anche la squadra del prossimo anno.