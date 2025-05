Cristiano Ronaldo Junior incanta con il Portogallo U15: Juventus, Inter e Atalanta lo osservano da vicino

Cristiano Ronaldo Junior non ha ancora compiuto quindici anni, eppure tutti i top club europei non vogliono farsi scappare il suo talento. Il figlio del calciatore portoghese si è messo in mostra in Croazia con la maglia della nazionale Under 15 colpendo gli osservatori di numerosi top club europei tra i quali spiccano i nomi di Juventus, Inter e Atalanta.