La Juventus fa sul serio con Adeyemi: superata la concorrenza europea

La Juventus deve ancora conoscere quale sarà il suo destino in merito alla prossima stagione, eppure in casa bianconera si vivono ore febbrili sul fronte mercato. Il club torinese starebbe lavorando per portare in Italia Karim Adeyemi, attaccante del Borussia Dortmund, già corteggiato la scorsa estate dalla Vecchia Signora.