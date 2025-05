Lazio, l'amore di Rovella: "Voglio rimanere qui a vita"

Nicolò Rovella si è letteralmente innamorato della Lazio tanto da giurare amore per sempre. Il calciatore biancoceleste lo ha spiegato in un'intervista a Il Messaggero dove ha parlato del rapporto con la squadra: "Voglio rimanere qui a vita. Non sono venuto per esplodere e andare poi a vincere in altri club. Mi lusinga che le big mi cerchino, ma io sonogià in un grande club. Ho un contratto di cinque anni e sono felice. Questa società sta crescendo, ha un progetto che mi coinvolge. Spero di vincere tanto qui, di riportare la Lazio in alto. Voglio alzare più di una Coppa, è la mia missione".