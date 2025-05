L'Arsenal si aggiudica l'asta per Gyökeres: offerta sontuosa per l'attaccante svedese

Cinquantadue gol in cinquanta presenze stagionali sono un biglietto da visita decisamente allettante per chi vuol sbarcare in Premier League. Numeri che sono bastati a Viktor Gyökeres per convincere l'Arsenal a puntare su di lui per la prossima stagione. L'attaccante dello Sporting CP sarebbe prossimo a trasferirsi a Londra e vestire la maglia dei Gunners dopo l'importante offerta avanzata dal club britannico.