L'Inter continua a lavorare per la prossima stagione pensando alla difesa e, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i nomi sono diversi. Se il candidato numero 1 è Koni De Winter, reduce da un'ottima stagione con il Genoa, l'attenzione va rivolta verso Bologna dove non manca l'interesse per Jhon Lucumí e Sam Beukema.