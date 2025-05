Zola: "I miei amici a Manchester non capiscono come sia stato possibile vendere McTominay"

Scott McTominay è uno dei principali protagonisti della stagione del Napoli. Un'operazione di mercato ben architettata che lascia però dubbi a Manchester come confermato da Gianfranco Zola in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport: "McTominay è il giocatore che ha fatto la differenza. I miei amici di Manchester non riescono a credere che l’abbiano venduto così e a quelle cifre. Mi spiace ma è una delle decisioni più infelici. Con il Parma, però, potrebbe fare la differenza Lukaku. Per tipologia e atteggiamento è l’ago della bilancia di gioco e squadra".