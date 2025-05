Il Napoli punta forte su David: accordo sulla clausola, ma pesano le commissioni degli agenti

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X, la trattativa fra il bomber nordamericano e la squadra partenopea sarebbe ben avviata, anche se ancora lontana dalla dirittura d'arrivo. I presupposti per chiudere l'affare ci sono anche perché il Napoli avrebbe accettato di inserire una clausola rescissoria nel contratto in seguito all'incontro tra gli agenti del giocatore e il ds partenopeo Giovanni Manna. Inoltre Aurelio De Laurentiis avrebbe dato il proprio benestare anche sullo stipendio che si aggirerebbe sui cinque milioni a stagione più bonus alla firma, condizioni che club come Inter e Juventus non avrebbero accettato tanto da richiedere uno sconto.