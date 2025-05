Bologna, parla l'agente di Ferguson: "Ha un lungo contratto, ma se arrivasse l'offerta giusta ..."

Dopo la vittoria della Coppa Italia, Lewis Ferguson non sembra in alcun modo deciso a lasciare Bologna. La conferma arriva dal suo agente Bill McMurdo che, in un'intervista a Tuttomercatoweb.com, ha parlato delle intenzioni del calciatore scozzese che potrebbe però cambiare idea: "Lewis ha un lungo contratto con il Bologna e sarebbe felice di restare fino al termine di esso. E crediamo che il Bologna sarebbe felice che lui portasse a termine il suo contratto. Tuttavia, se il club ricevesse un'offerta per lui che ritenesse soddisfacente, a quel punto Lewis dovrebbe valutare un eventuale interesse, ma solo in quel momento".