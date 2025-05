L'Inter ha messo gli occhi su Bonny: per l'attaccante francese garantisce Chivu

Ange-Yoan Bonny piace all'Inter: non è una notizia dell'ultim'ora, l'attaccante francese è stato infatti seguito per tutta la stagione dagli osservatori nerazzurri. Di nuovo, semmai, c'è che nelle ultime settimane ha scalato posizioni. Molte. Di certo c'è che l'Inter che verrà avrà un reparto d'attacco rivoluzionato: Correa va a scadenza, anche Arnautovic lo seguirà, su Taremi sono in corso valutazioni ma eventuali offerte verranno prese in seria considerazione. Gli unici punti fermi, insomma, sono Lautaro e Thuram. E ci mancherebbe. Arriverà una punta di peso, un terzo attaccante realmente in grado di alternarsi all'argentino e al francese, in termini di gol ma non solo.