Il Napoli continua a cercare un rinforzo per il centrocampo soprattutto qualora André-Frank Anguissa dovesse dire addio in estate. Oltre a Yunus Musah, nella lista dei partenopei ci sarebbe anche Andrey Santos come riportato da Tuttomercatoweb.com, tuttavia bisogna capire le intenzioni del Chelsea che lo ha portato al Mondiale per Club.