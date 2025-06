Ederson il sogno proibito del mercato italiano: per l'Inter è una mission impossible

Si fa presto a dire "obiettivo Ederson"! Tentare, scusate l'ovvietà, non costa nulla infatti. Neppure chiedere. Il problema, semmai, è che a costare, tanto, è il cartellino del brasiliano: l'Atalanta chiede, a ragione, 60 milioni, cifra oggi come oggi proibitiva per i club italiani. Per l'Inter, sicuramente, ma anche per la Juve, le due squadre che per diversi motivi sono state "avvicinate" al centrocampista nerazzurro. Più facile, molto più facile, per l'Al Hilal. Sotto il profilo economico si intende: nessun problema a sborsare decine di milioni per l'acquisto e ancor meno problemi a offrire un ingaggio inarrivabile per gli altri club. Certo però, ammesso e non concesso che Ederson spingesse per lasciare Bergamo, la destinazione araba non sarebbe quella più gradita.