Matias Arezo approderà all'Hellas Verona? In molti se lo stanno chiedendo in Brasile, tuttavia il calciatore brasiliano non sembra essere così convinto come riportato in un'intervista a El Espectador Deportes: "Il futuro? Per ora non c'è niente, a dire il vero. Sono giorni di riposo, parlerò con il mio agente per vedere cosa è meglio per me. Ora penso solo a riposare dopo una stagione impegnativa".