È stato uno dei centrocampisti migliori degli ultimi 10 anni, ora però, dopo un periodo di squalifica, è senza squadra. Paul Pogba dopo lo stop per doping e la relativa rescissione con la Juventus si sta guardando intorno. Secondo quanto riporta l'Equipe, il centrocampista francese sarebbe in trattativa con il Monaco: manca ancora l'accordo sull'ingaggio del calciatore, ma la destinazione è gradita e i vertici monegaschi non mollano la presa sull'ex Juve e Man United.