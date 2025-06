Il Ceo dell'Al Hilal: "Inzaghi? Tutto già deciso prima della finale. La firma dopo per rispetto"

Il primo banco di prova di Inzaghi sarà il Mondiale per Club, co-esclusiva Mediaset, in corso di svolgimento negli Usa: "È una grande opportunità per noi di mostrare il nostro prodotto e anche di mettere alla prova il nostro livello, perché non abbiamo molte altre opportunità. Non siamo qui per scambiare maglie con i giocatori del Real Madrid, né solo per metterci in mostra. Abbiamo una squadra molto talentuosa, con l'arrivo di un nuovo allenatore di fama mondiale, e per questo ci presentiamo al torneo con la massima ambizione".