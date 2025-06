L'ex Napoli Demme potrebbe tornare in Italia: è stato proposto all'Avellino

Se sta bene è superiore a qualsiasi giocatore di B, abbiamo verificato con l'Hertha Berlino che ha sempre giocato a parte un periodo di infortunio e anche bene, non possiamo ignorarlo. Ha comunque un mercato internazionale: ha percepito ingaggi da serie A finora e ad Avellino non sarebbe collocabile, ma si è trovato bene in Campania e siccome mette al primo posto la famiglia può darsi che non badi al discorso economico ma al progetto, e al contempo trasferire la famiglia in Campania.

Se si allineano queste cose lo porteremmo a casa a cifre molto più basse di quelle che percepirebbe altrove. Attualmente siamo 50 e 50. Inoltre si potrebbe adattare sia come mediano sia come mezzala”.