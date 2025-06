Fiorentina-Dzeko, gli aggiornamenti: la firma prima del raduno

Dopo le visite mediche di ieri, con esito positivo, e il colloquio con la dirigenza viola, Edin Dzeko è tornato dalla famiglia in attesa che vengano definiti gli ultimi dettagli burocratici e i bonus legati agli obiettivi individuali con la Fiorentina. Le firme e l'annuncio ufficiale arriveranno comunque prima del raduno, previsto poco prima di metà luglio, in modo che l'attaccante bosniaco possa lavorare sin da subito col gruppo per preparare la stagione 2025/26. Il contratto sarà di un anno a 1,8 milioni di euro più bonus con opzione di rinnovo automatico legato a un determinato numero di presenze.