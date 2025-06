Juve, l’Arsenal ha l’accordo con Sesko. Si libera la strada per Gyokeres

L’Arsenal è alla ricerca di un numero 9 in grado di realizzare 15-20 gol per accorciare il gap rispetto al Liverpool in Premier League e inseguire il sogno Champions, svanito quest’anno in semifinale per mano del PSG. Dopo aver trovato l’accordo con Sesko, la dirigenza londinese nei prossimi giorni aprirà le trattative con il Lipsia, che chiede una cifra tra gli 80 e i 100 milioni di euro. I Gunners sono pronti ad avvicinarsi alle richieste del club tedesco, con l’obiettivo di finalizzare l’operazione prima dell’inizio della preseason dell’Arsenal. L’operazione Sesko toglierebbe i londinesi dalla corsa per Viktor Gyokeres e in pole potrebbe finirci la Juventus. Lo svedese vuole lasciare lo Sporting Lisbona e vuole giocare in Champions League, motivo per cui il Manchester United del suo ex allenatore Ruben Amorim in questo momento non è in corsa. Se Gyokeres dovesse aprire ai Red Devils, da Manchester sarebbe già pronta un’offerta da 70 milioni per accontentare le richieste dello Sporting. Sarà decisiva la volontà dello svedese, con la Juve che spera di poter trovare la chiave per mettere a segno il grande colpo in attacco. Sarà fondamentale la cessione di Vlahovic, servirà anche un altro sacrificio con Douglas Luiz che potrebbe tornare in Premier League dopo la stagione negativa in bianconero. Dalle cessioni del serbo e del brasiliano può arrivare il tesoretto per accontentare lo Sporting, che gioca al rialzo e continua a chiedere 70 milioni più bonus per Gyokeres, autore di 97 gol e 28 assist in 102 presenze in Portogallo.