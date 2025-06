Il Liverpool si fionda su Osimhen: proposti al Napoli Nunez e Chiesa

Victor Osimhen è l'oggetto pregiato, più pregiato, di questo mercato estivo. Il centravanti nigeriano di proprietà del Napoli ma in prestito al Galatasary ha sinora rifiutato perentoriamente le faraonico offerte arrivate dall'Arabia, dall'Al Hilal di Inzaghi, club disposto ad avvicinarsi quanto più possibile alla clausola di 75 milioni fissata a suo tempo da De Laurentiis. Che Osimhen piaccia e sia un obiettivo della Juventus poi è arcinoto ma sinora ogni possibilità di intavolare una trattativa è stata frustrata dalla situazione di Vlahovic che sta inevitabilmente rallentando se non bloccando le manovre bianconere. In questa situazione, complessa, è di oggi la clamorosa indiscrezione lanciata da Claudio Raimondi dagli studi Mediaset di Mondiale per Club LIVE: il Liverpool, club campione d'Inghilterra ha messo infatti gli occhi su Osimhen e per abbattere o addirittura azzerare il valore della clausola di rescissione si è detto pronto a girare al Napoli i cartellini di Nunez - punta fra l'altro già accostata ai campioni d'Italia - e quello di Federico Chiesa. Una base di trattativa decisamente allettante, uno scambio che sta facendo riflettere i partenopei che, al di là di preferire una destinazione estera per il nigeriano, vorrebbero inserire ugualmente un piccolo conguaglio economico.