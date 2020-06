Tutti lo vogliono, ma il Milan blinda Bennacer

L'ASSALTO

Imporovvisamente, Ismael Bennacer è diventato uno degli uomini chiave del prossimo mercato. In una stagione, quella ancora in corso, vissuta tra luci e ombre, il 22enne centrocampista ex Empoli si è ritrovato al centro di un duello tra big. Da una parte il Psg, dall'altra il Manchester City, pronte a sborsare svariate decine di milioni per assicurarselo. Nel mezzo, però, c'è il Milan, che pare non avere alcuna intenzione di cederlo. Le big d'Europa su Bennacer

Tanto da aver preciato che la clausola da 50 milioni di euro presente nel contratto, si riferisce soltanto al 2021. Insomma, se qualcuno vorrà davvero Bennacer, dovrà fare bussare direttamente alla porta del club rossonero.

Salvo offerte irrinunciabili e, probabilmente, fuori mercato, il Milan vuole puntare molto su Bennacer per rifondare la squadra anche in previsione dell'arrivo di Rangnick. Di sicuro il valore del giovane algerino è cresciuto esponenzialmente visto che la scorsa estate era stato acqusitato per "soli" 16 milioni di euro e adesso la sua valutazione è praticamente triplicata.