Bennacer infiamma il mercato: sfida Psg-Manchester City

Ismael Bennacer sta infiammando il mercato del Milan. A fari spenti l'algerino si è conquistato un posto da titolare ed è cresciuto partita dopo partita. Pochi fronzoli e tanta sostanza, palloni smistati per i compagni e anche molta grinta. Con Pioli è diventato inamovibile e ora le big d'Europa ci stanno facendo più di un pensierino. Ieri l'indiscrezione di un sondaggio da parte del Manchester City di Guardiola, oggi, invece, il centrocampista numero 4 campeggia in prima pagina de L'Equipe visto che il Psg non vuole farselo scappare.

Per i rossoneri non si tocca, ma sembra esserci una clausola rescissoria di 50 milioni di euro. A quel punto Elliott dovrà accontentarsi di una plusvalenza importante visto che Maldini e Boban l'hanno prelevato la scorsa estate dall'Empoli per soli 16 milioni di euro. Al momento da parte dei parigini e dei Citizens non è arrivata alcuna offerta, ma solo qualche sondaggio esplorativo: non c'è margine di trattativa.

Sull'asse Parigi-Milano da tenere monitorata anche la situazione Thiago Silva che è in scadenza e avrebbe voglia di tornare in rossonero, lì dove è diventato grande. Un ritorno come quello di Ibrahimovic e l'ultima parola toccherà a Gazidis che preferisce la linea giovane. A 35 anni il brasiliano ha ancora un ingaggio importante e qualche acciacco di troppo: intanto, tramite il suo agente, si è proposto alla nuova società.