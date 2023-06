Tonali-Newcastle, incontro con l'agente a Milano. Visite mediche in Romania

AI DETTAGLI

L'agente del giocatore ha incontrato i Magpies. Il Milan lavora sulla definizione dei bonus prima del via libera

Sandro Tonali è sempre più vicino a diventare un giocatore del Newcastle. Il centrocampista del Milan, attualmente impegnato con l'Italia Under 21 all'Europeo, ha accettato la corte degli inglesi e il suo agente sta definendo i dettagli per il trasferimento. A Milano è andato in scena l'incontro tra Milan e Newcastle per stabilire la cifra del trasferimento, ma anche tra i Magpies e l'agente di Tonali per confermare l'offerta monstre per i prossimi 6 anni e ipotizzare una prima parte di visite mediche.

dite la vostra 22 giu 2023

Il Newcastle, infatti, è pronto a volare in Romania per far svolgere una prima parte di visite mediche a Tonali, com'era già accaduto in passato con Guimaraes. Gli inglesi aspettano il via libera definitivo del Milan dopo aver discusso sui dettagli legati al bonus da aggiungere ai 70 milioni di euro, ma intanto Tonali è sempre più prossimo alla Premier League.

