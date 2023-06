Tonali ha detto sì al Newcastle: il Milan vuole 80 milioni, accordo vicino

Sandro Tonali ha accettato la corte del Newcastle ed è pronto a lasciare il Milan se le due società limeranno i dettagli dell'accordo. Il centrocampista rossonero, inizialmente riluttante a lasciare la squadra per il quale ha sempre tifato, di fronte al possibilismo della società e soprattutto all'offerta degli inglesi ha accettato. Per lui pronto un contratto di 6 anni a 8 milioni di euro più 2 di bonus, una cifra nemmeno avvicinabile dal Milan. La trattativa è ai dettagli, la differenza tra l'offerta del Newcastle da 70 milioni più 5 di bonus e gli 80 milioni richiesti dai rossoneri per dare l'addio al proprio numero 8.