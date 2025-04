Milan-D'Amico, Percassi rompe i piani rossoneri: "Resta all'Atalanta per creare una squadra competitiva"

Quello del Milan è reale: da tempo il nome del ds dalle origini pescaresi è sul taccuino di Giorgio Furlani. Non a caso l'ad dei meneghini, che pur ha incontrato Igli Tare in diverse occasioni, non ha ancora chiuso con l'albanese. La pista D'Amico è resa complicata dal contratto che lo lega all'Atalanta fino al 2027, e appunto dalla volontà degli orobici di trattenerlo. Il Milan comunque non molla la presa anche se al momento non è totalmente da escludere la possibilità che il club di Via Aldo Rossi decida di proseguire così senza l'inserimento di una nuova figura. Figura che non sarà comunque Fabio Paratici nonostante le voci circolate nelle ultime ore.