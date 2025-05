La Juventus ha intenzione di rafforzarsi in vista della prossima stagione e per farlo avrebbe deciso di puntare su Victor Osimhen. Come riportato da Il Corriere dello Sport, l'intenzione dei bianconeri sarebbe quella di offrire 85 milioni di euro al Napoli per aggiudicarsi il talento nigeriano, in scadenza con il prestito del Galatasaray.