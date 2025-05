De Bruyne al Liverpool: arrivano smentite. E il Napoli sogna il colpo...

Il futuro di Kevin De Bruyne continua a tenere banco. Dopo 10 anni al Manchester City il belga lascerà Ethiad a scadenza di contratto alla ricerca di una nuova avventura. Sono tanti i club che hanno chiesto informazioni, dal Napoli ai Chicago Fire, ma non il Liverpool. Nelle ultime ore sono uscite voci che accostavano KDB ai Reds, ma diverse fonti come estremamente attendibili come Fabrizio Romano e David Ornstein, escludono un trasferimento del belga a Liverpool. E i tifosi del Napoli continuano a sognare...