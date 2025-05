Milan, Theo Hernandez nel mirino del Real Madrid

Theo dunque quest'estate s troverà davanti a un bivio: provare a cambiare aria dopo tanti anni a Milano o legarsi ulteriormente al Diavolo. I rossoneri infatti, dopo averlo messo alla porta, hanno apprezzato il "risveglio" primaverile del terzino: nelle ultime uscite, complice anche il passaggio al 343, Theo è apparso rigenerato in un ruolo che gli calza a pennello. Per questo la società ha riallacciato i rapporti con l'entourage del calciatore: sul tavolo di Hernandez c'è un'offerta di rinnovo, ma a cifre più basse rispetto ai 6 milioni che un anno fa il francese chiedeva per prolungare. Theo ha sempre giurato amore al Milan e la sua famiglia vive benissimo a Milano: la chiamata del Real però potrebbe cambiare tutto.