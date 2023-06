Milan, da Tonali i soldi per l'assalto a Frattesi e Milinkovic-Savic

Sandro Tonali, l'anima del centrocampo



























In casa Milan sono ore calde per il futuro di Sandro Tonali. Il Newcastle ha messo sul piatto circa 70 milioni per il cartellino del centrocampista e il club rossonero avrebbe già dato il suo sostanziale via libera all'operazione in attesa che il diretto interessato definisca i dettagli economici sull'ingaggio. Oltre a far lievitare intorno agli 8 milioni a stagione lo stipendio dell'ex Brescia, del resto, il trasferimento dell'ex Brescia in Premier League porterebbe nelle casse del Milan un tesoretto preziosissimo da reinvestire sul mercato per puntellare la mediana. Nel dettaglio, stando al Corriere della Sera, i soldi di Tonali potrebbero essere utilizzati infatti per dare l'assalto a Davide Frattesi e a Sergej Milinkovic-Savic, profili top per rinforzare la rosa.