Suso spaventa il Milan: "Sto bene, ma al Real..."

14/11/2018

Dalla Spagna le parole di Suso spaventano il Milan: "Il Real Madrid? Chi non sarebbe felice di fare il salto verso una delle squadre più grandi del mondo". Il tutto sommato all'interesse dei Blancos, che sarebbero pronti a sborsare i 40 milioni di euro della clausola, deve mettere in guardia Leonardo e Maldini: "Quando le migliori squadre del mondo sono interessate a te ne sei orgoglioso, vuol dire che le cose stanno andando bene".



Poi c'è anche la nostalgia di casa e della Spagna: "Giocare a casa è sempre bello, ora sono in un paese la cui cultura è molto simile a quella spagnola e al momento sono molto felice lì", ha detto a Radio Marca.



Poi sono arrivate anche le parole dolci per il Milan: "Mi sento mportante per la squadra, mi sento molto a mio agio, sono felice e con l'allenatore vado molto d'accordo". A proposito di Gattuso, ha concluso: "È come quando giocava, l'intensità che aveva non l'ha persa da allenatore. Quando finisce l'allenamento è la persona più simpatica e amichevole che si possa trovare, è l'uomo perfetto per il club in cui siamo".



I rossoneri sono già al lavoro con il procuratore Lucci per trovare un accordo per il rinnovo senza clausola rescissoria che ora è del valore di 40 milioni di euro, cifra abbastanza bassa viste le prestazioni del numero 8.