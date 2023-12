Milan-Sanabria, il Torino lo blinda lavorando al rinnovo

ritorno di fiamma

I rossoneri avevano cercato il paraguaiano prima di arrivare a Jovic, il club granata vuole prolungargli il contratto di due anni

Quattro mesi dopo, ci risiamo: riparte il corteggiamento del Milan per Antonio Sanabria e, anche questa volta, il finale sembra lo stesso degli ultimi giorni del calciomercato di gennaio quando i rossoneri cercavano una punta e avevano bussato alla porta del Torino. Non se ne fece niente, nonostante l'apertura del giocatore, perché Juric non voleva privarsi di un attaccante e quindi il Milan cambiò strada, finendo per prendere Jovic dalla Fiorentina.

Secondo La Stampa il corteggiamento rossonero al 27enne paraguaiano è ripartito senza produrre troppi effetti dalle parti di Urbano Cairo. Anzi, il quotidiano piemontese spiega come il presidente del club granata sia al lavoro per rinnovare il contratto di Sanabria, attualmente in scadenza 2025, di due anni e quindi con durata sino al 2027.

Le parti sembrano in armonia anche perché il passaggio di Juric al 3-5-2 ha consentito al Toro di avere due punte "vere" in attacco aiutando Sanabria, che aveva in qualche modo timore di perdere spazio con l'arrivo di Zapata, di essere il compagno del colombiano e non la sua alternativa. Una serenità mentale che lo aiuterà, spiega La Stampa, a firmare con più facilità il rinnovo e respingere una volta in più le sirene milaniste (che, a dire il vero, per gennaio sembrano avere altre idee visto che sono circolati i nomi di Jonathan David, Akor Adams e Serhou Guirassy).

