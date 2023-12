Milan, senti Adams: "Tutti sanno che è un top club"

MERCATO

L'attaccante nigeriano classe 2000 del Montpellier è tra i nomi che l’area scouting rossonera ha cerchiato in rosso negli ultimi mesi: "Osimhen? Il mio idolo è Ronaldo"

Non solo Guirassy dello Stoccarda e Jonathan David del Lille, il Milan è alla ricerca di un attaccante di prospettiva che garantisca una valida alternativa a Olivier Giroud e poi possa diventare il suo successore e tra i nomi che l’area scouting rossonera ha cerchiato in rosso negli ultimi mesi c'è anche quello di Akor Adams, attaccante nigeriano classe 2000 ex Lillestrom (15 gol in altrettante partite nell’Eliteserien norvegese lo scorso anno), che ha avuto un grande impatto alla sua prima stagione in Ligue 1 con la maglia del Montpellier segnando 7 gol in 16 partite di campionato.

Vedi anche Milan Milan, il vicepresidente del Betis su Miranda: "Se gli arriva una maxi offerta è giusto che accetti" Prestazioni che hanno attirato su di lui le attenzioni oltre che dei rossoneri anche del West Ham e il giocatore, compagno di nazionale di Chukwueze, ne ha parlato nel corso di un'intervista ai microfoni Milannews: “Siamo a stagione in corso, la mia testa è sul Montpellier ma per tutti i bambini la Premier League è un sogno. Se raggiungerò Chukwueze al Milan? È presto per parlarne, ma Chuk è un giocatore molto bravo e tutti sanno che il Milan è uno dei migliori club al mondo. Per ora non posso dire niente ma tutti i tifosi di calcio sanno che il Milan è un top club e anche io ne sono cosciente. Ma ad oggi non sono ancora mai stato in Italia…”.

Parole forse di circostanza, ma che testimoniano che l'interesse dei rossoneri per il centravanti pagato 4,5 milioni dai francesi la scorsa estate è reale e alle giuste condizioni economiche potrebbe concretizzarsi già a gennaio o più probabilmente la prossima estate dopo un'attenta valutazione nel corso della stagione.

Osimhen? "No, il mio idolo è Ronaldo Nazario - ha aggiunto Adams - Però in Nigeria siamo fortunati ad avere giocatori così forti che giocano nei migliori campionato al mondo come Victor Osimhen e Victor Boniface stanno facendo bene. E Chuk! Speriamo di fare bene anche in Nazionale...".

Vedi anche Milan Milan, le idee per risolvere il problema infortuni: ma il tempo stringe