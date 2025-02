Rivoluzione Milan: ora Conceiçao può sperimentare qualsiasi sistema di gioco

Alla fine di un mercato così vivace, viene spontaneo pensare alle tante opportunità tattiche che potranno essere sfruttate dal tecnico portoghese. La difesa potrà essere a 4 o a 5, sia come disposizione fissa, sia che dipenda da alcuni momenti della partita. Musah può agire da centrocampista sul centrodestra per poi scalare nel reparto arretrato accentrando Walker. In un 4-3-3 si punterà su due esterni (Joao Felix e Leao) che potranno anche spostarsi verso il centro per sfruttare le combinazioni strette con Gimenez. A partita in corso, o contro squadre particolarmente chiuse, ci sarà la possibilità di avere due esterni alti, con Sottil su una delle due fasce, e Joao Felix in posizione di trequartista alle spalle della punta centrale. In altre occasioni, poi, si potranno utilizzare due punte di peso, Abraham insieme al messicano, con esterni chiamati a creare superiorità numerica per poi sfruttare i cross.