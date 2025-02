Mercato di gennaio, le pagelle della Serie A squadra per squadra

FIORENTINA 7 - Ha movimentato questo mercato fin dai primi giorni, con l’arrivo di Folorunsho e la lunga trattativa con il Monza per avere Pablo Marì. La linea tracciata resta quella classica della gestione Commisso: prima di tutto i giovani. In questo contesto va inquadrato l’arrivo di Ndour, scuola Psg, così come la decisione di puntare su Zaniolo dopo l’esperienza all’Atalanta. Fagioli, colpo dell’ultima ora, se entra in sintonia con Palladino può dare molto. Mezzo voto in più per aver resistito alle offerte per Comuzzo.