Rinnovo Leao, Massara allo scoperto: "Fiduciosi di andare avanti a lungo"

Il ds del Milan: "Vogliamo consolidare questa crescita, stabilizzare la squadra con competitività ai massimi livelli"

© Getty Images Il rinnovo di Rafael Leao continua a tenere banco in casa Milan. E Frederic Massara esce allo scoperto sulla questione chiarendo le intenzioni della società in relazione al futuro dell'attaccante portoghese. "Novità sul rinnovo di Leao? Siamo fiduciosi, vogliamo consolidare questa crescita, stabilizzare la squadra con competitività ai massimi livelli - ha spiegato il ds rossonero al Galà del Calcio -. Cercheremo di trovare una soluzione per andare avanti a lungo con Leao". "Il padre è qui stasera, ci parleremo anche a cena", ha aggiunto Massara.

Sul prolungamento di Leao, dunque, il Milan non ha dubbi. L'intenzione della dirigenza è quella di blindare rapidamente il gioiello rossonero respingendo la corte degli altri top club d'Europa che da qualche tempo hanno messo nel mirino l'attaccante. L'offerta economica sarebbe già pronta da un po' per il portoghese e anche sui tempi della trattativa il club avrebbe le idee chiarissime. "Vorremmo farlo prima del Mondiale, anzi volevamo farlo un anno fa e sei mesi fa - aveva dichiarato qualche tempo fa Maldini lasciando intendere di voler chiudere nelle prossime settimane -. Poi ci devono essere le condizioni. L'idea è di farlo prima della sosta per il Mondiale, vedremo cosa succederà".

Parole confermate dai fatti a quanto pare. Le dichiarazioni di Massara, infatti, non solo confermano quelle dell'ex capitano rossonero, ma delineano anche una certa fiducia sulla buona riuscita del dialogo con Leao. Dialogo che non può prescindere dal progetto e da Pioli, fondamentale nella crescita dell'esterno offensivo portoghese. "C'è il grandissimo lavoro del mister e dello staff che hanno fatto migliorare e maturare i ragazzi tra cui Leao - ha precisato il ds del Milan -. Siamo contenti di avere uno staff così".

Poi una battuta anche su Tomori. "Dalla Premier arrivano sempre più giovani e forti, Tomori è un pilastro, ha fatto cose grandiose e siamo felici di averlo con noi", ha concluso Massara esaltando uno degli altri grandi colpi del Milan sul mercato della scorsa stagione.