Gentile: "Nel 2006 dissi no alla Juventus e da lì sono stato fatto fuori da tutto"

Claudio Gentile colpisce fuori dal campo così come faceva quando era un difensore e la conferma arriva da un'intervista a Il Fatto Quotidiano. L'ex giocatore della Juventus ha raccontato un retroscena di mercato riguardante il 2006: "Mi fecero fuori nonostante mi avessero promesso la Nazionale maggiore. Avevo detto no alla Juventus per un’intesa verbale con la FIGC, non ho mai capito le trame di quella vicenda. Sicuramente non avere un procuratore e rifiutare le pressioni dei club nelle convocazioni non mi aiutò. Sono stato escluso anche dalle Tv".