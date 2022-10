Mbappè: "Al Psg sono davvero felice, mai chiesta la cessione". Leao si allontana

LA DICHIARAZIONE

Il fuoriclasse francese ha smorzato le voci circa un possibile addio: "Sono tutte inventate"

Kylian Mbappè non lascerà il Psg. L'attaccante fracese questa volta è stato chiaro e il proprio pensiero lo ha espresso in prima persona a favor di telecamera: "A Parigi sono davvero felice, non ho mai chiesto di essere ceduto. Le voci che girano sono tutte inventate". Il riferimento di Mbappè è sulla presunta volontà dello stesso di lasciare il Psg già a gennaio, deluso dalla mancanza del ruolo di assoluto protagonista della squadra, da dividere invece almeno con Neymar e Messi.

Dopo il successo della squadra parigina sul Marsiglia di Tudor, Mbappè ha commentato la situazione: "Non mi interessano tutte queste voci che circolano. Non sono in rotta con il Psg e non ho mai chiesto di andare via, è completamente falso. Non so come sia potuta uscire una storia del genere e sono rimasto sorpreso anch'io".

Niente Real Madrid né Liverpool dopo il Mondiale quindi e in forma indiretta un sospiro di sollievo anche per il Milan. La stampa francese, infatti, indicava in Rafael Leao uno dei profili scelti da Campos per sostituire il francese in caso di rottura.