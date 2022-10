Milan, l'erede di Leao è già in casa: la Primavera si gode Chaka Traorè

QUI MILAN

L'ivoriano classe 2004 autore di una tripletta nella vittoria sull'Udinese della squadra di Abate: il portoghese si congratula sui social

E se l'erede di Rafa Leao giocasse già al Milan? I rossoneri osservano con attenzione Chaka Traorè, talento della Primavera allenata da Ignazio Abate, autore di una super tripletta nell'incredibile vittoria per 3-2 sull'Udinese nell'ultima giornata di campionato. A tenere d'occhio il classe 2004 è anche lo stesso esterno portoghese, che subito dopo il triplice fischio ha twittato un messaggio essenziale, ma molto significativo: "Piccolo Chaka", accompagnato dall'emoji degli occhi che guardano con interesse...

Traoè ricopre il ruolo di esterno sinistro nel 4-3-3 di Abate, ma proprio come Leao è destro di piede. Già 4 gol e 1 assist in 6 presenze con la Primavera quest'anno, ai quali vanno giunti il gol e i 2 assist messi a referto in Youth League. Nella scorsa stagione il suo bottino complessivo fu di 8 gol e 5 assist, tutti in campionato.

Le sua abilità sotto porta e nel servire i compagni non sono certo una scoperta recente: Traorè è infatti esploso nelle giovanili del Parma, prima di passare al Milan nel 2021, registrando 11 gol e 5 assist nel 2019/20 con l'Under 17 e 9 gol e 9 assist con la Primavera gialloblù l'anno successivo. Nel 2020/21, per altro, ha collezionato anche 3 presenze in Serie A, prima che la squadra di D'Aversa retrocedesse. Il debutto tra i protagonisti, segno del destino, proprio contro il Milan.

Nato in Costa d'Avorio e arrivato in Italia con un'imbarcazione di fortuna nel 2015, Traoré è stato affidato ai servizi sociali e ha militato nell'U.S. Audace, squadra dilettantistica di Parma, prima di essere tesserato dai crociati, con cui ha scalato rapidamente la piramide del calcio nostrano.

Capace di disimpegnarsi alla grande anche sulla fascia destra, chissà che non diventi un'opzione per Pioli già in questa stagione, viste le difficoltà e gli infortuni che la squadra rossonera sta incontrando in quel reparto...