Milan, Maldini: "Il rinnovo di Leao? Vorremmo farlo prima del Mondiale"

© Getty Images

"Il rinnovo di Leao? Vorremmo farlo prima del Mondiale, anzi volevamo farlo un anno fa e sei mesi fa. Poi ci devono essere le condizioni. L'idea è di farlo prima della sosta per il Mondiale, vedremo cosa succederà". Prima della sfida di Champions League a San Siro contro il Chelsea, il dt del Milan Paolo Maldini è tornato sul contratto dell'attaccante portoghese, in scadenza a giugno 2024. Poi sul futuro di Pioli: "È un protagonista assoluto di questi anni, l'idea è di continuare a lungo. Ci troveremo presto per programmare un futuro che non è assolutamente in discussione".