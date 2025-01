Il Milan spinge per Ricci: discorsi avanzati con il regista. Il Lipsia forte su Okafor

La corsa a Samuele Ricci per giugno è partita da tempo. Le concorrenti sono tante, in Italia e all'estero, e il Milan è tra queste. In Via Aldo Rossi non si vuole perdere tempo: non a caso i dialoghi con l'entourage del regista 23enne sono partiti da diverse settimane. Tanto da essere in stato avanzato come rivelato dal collega Mattia Moretto.