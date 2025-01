Milan, Rashford è il profilo giusto: c'è l'assist dello United ai rossoneri. Ibra può essere decisivo

Juve, Napoli e Milan hanno preso appunti, e in Italia la pista che potrebbe accendersi nelle prossime settimane è quella che condurrebbe Rashford in rossonero. La ragione principale è tecnica, visto che Conceiçao ha bisogno di una punta ma anche di rinforzi affidabili sulle fasce viste le poche certezze fornite dalle riserve Okafor e Chukwueze. Tutti ruoli che Marcus, autore fin qui di 7 gol in 24 presenze, sa ricoprire senza grandi problemi. Non a caso nella stagione 2022-23, la sua migliore, ha timbrato per ben 30 volte il cartellino in tutte le competizioni.