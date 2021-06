Rebus Donnarumma: PSG avanti ma resta lo stallo sulla nuova squadra

la situazione

Anche Barcellona e Juventus interessate però "bloccate" dalle situazioni ter Stegen e Szczesny

L'auspicio, del protagonista come di chi gli sta attorno sia a livello di staff che in maglia azzurra, non si è finora verificato: Gianluigi Donnarumma sperava di chiudere i dubbi sul futuro prima di chiudere la porta azzurra in vista degli Europei. E invece la possibilità che il portiere resti senza squadra ad Euro 2020 iniziato è molto più che concreta, sia per questioni temporali (mancano solo 4 giorni al debutto contro la Turchia) sia per questioni materiali, nel senso che i segnali di interessamento non mancano ma le offerte concrete scarseggiano. Getty Images

In realtà Gigio senza squadra non è, visto che sino al 30 giugno è stipendiato dal Milan. Ma i rossoneri, dopo l'offerta da 8 milioni l'anno per il rinnovo, hanno virato su Maignan lasciando spiazzato sia lui che Raiola prima del previsto. Che l'offerta rossonera fosse sontuosa lo si deduce anche dallo stallo attuale: i dieci milioni di euro stagionali richiesti dal procuratore, al momento, non li ha offerti nessuno.

Il PSG resta la squadra più avanti, anche per i rapporti con Raiola, col quale ha avuto un confronto di recente: si è parlato di Donnarumma come delle situazioni Kean e Xavi Simons. Ma a Parigi c'è Keylor Navas, fresco di rinnovo fino al 2024, e si creerebbe un'alternanza pericolosa. Pr capire la complessità della situazione c'è chi perfino si è spinto a pensare all'ingaggio di Donnarumma per poi girarlo in prestito altrove per una stagione...

Il Barcellona e la Juventus, anch'esse interessate, devono risolvere problemi simili: dalla Spagna danno ter Stegen come confermato, i bianconeri dovrebbero prima sistemare Szczesny che però ieri ha rilasciato dichiarazioni che sembrano andare da tutt'altra parte. E allora? Allora Donnarumma inizierà l'Europeo staccando la testa dal mercato, augurandosi che la situazione in qualche modo si sblocchi. Ma al momento la soluzione del rebus è più che difficile.